Ouverture de l’église avec visites commentées Eglise Notre-Dame-des-Champs, 18 septembre 2021, Saint-Jean-d'Assé.

Ouverture de l’église avec visites commentées

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Notre-Dame-des-Champs

Cette ancienne église du XIe s., classée MH, située sur l’un des itinéraires des Pèlerinages au Mont-Saint-Michel et à St-Jacques-de-Compostelle, a conservé son cadre originel, son cimetière clos, ses croix de roussard et sa croix bouessée. Les décors architecturés et les représentations peintes et sculptées, offrent, en raccourci, une histoire privilégiée du décor des églises rurales du XIe au XVIIIe s. On peut y admirer des peintures murales fin XVe-début XVIe, deux beaux retables des XVIIe et XVIIIe s., un mobilier et des statues classés. Depuis 1977, l’association “Les Amis de l’église Notre-Dame-des-Champs” oeuvre ardemment à sa restauration et à son animation pour rendre ce lieu vivant et convivial .

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

Eglise Notre-Dame-des-Champs Saint-Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé Sarthe



