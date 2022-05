Ouverture de l’auberge du Donnenbach par les Piverts Frohmuhl Frohmuhl Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Frohmuhl Bas-Rhin EUR Pour le jour de l’Ascension, les Piverts vont tenir l’Auberge du Donnenbach. Il vous sera proposé des collations, des gâteaux, des boissons et des animations ludiques pour toute la famille ! Consultez notre site internet pour le détail du programme.

