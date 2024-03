Ouverture de l’atelier verrier, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art Saint-Loup-Lamairé, dimanche 7 avril 2024.

Monika Mojduszka est un artiste verrier pluridisciplinaire. Elle travaille sur une recherche autour de la notion du reflet, elle expérimente les procédés de l’argenture sur le verre, réalise des installations, crée des objets hybrides qui interagissent avec l’espace et la lumière. Monika Mojduszka ouvre ses portes dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art et invite ses visiteurs à découvrir le métier d’artisan d’art verrier. Des démonstrations des techniques et des savoir-faire du verrier décorateur, seront proposés ainsi qu’une exposition des créations récentes. L’atelier sera ouvert le samedi 6 et le dimanche 7 avril de 10 h à 18 h (pause de 12 h à 13 h). Informations et réservations Mojduszka Monika 06 32 37 93 27 / mojduszka@gmail.com .

