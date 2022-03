Ouverture de l’atelier verrier, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art Saint-Loup-Lamairé, 1 avril 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Ouverture de l’atelier verrier, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art Saint-Loup-Lamairé

2022-04-01 – 2022-04-03

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Monika Mojduszka est un artiste verrier pluridisciplinaire. Elle travaille sur une recherche autour de la notion du reflet, elle expérimente les procédés de l’argenture sur le verre, réalise des installations, crée des objets hybrides qui interagissent avec l’espace et la lumière. L’atelier de Monika Mojduszka ouvre ses portes dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art et invite ses visiteurs à découvrir le métier d’artisan d’art verrier. Démonstration des techniques et des savoir-faire du verrier décorateur seront proposés lors de ses portes ouvertes ainsi qu’une exposition des créations récentes. L’atelier est ouvert du vendredi 1 avril au dimanche 3 avril (samedi sur réservation), de 11h à 19h, avec une pause de 13h à 14h.Informations et réservations : Mojduszka Monika : 06 32 37 93 27 / mojduszka@gmail.com

+33 6 32 37 93 27

Saint-Loup-Lamairé

