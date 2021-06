Naveil Naveil Loir-et-Cher, Naveil Ouverture de l’atelier/musée Louis Leygue à Naveil Naveil Naveil Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Naveil Loir-et-Cher Naveil Ouverture de l’atelier/musée Louis Leygue à Naveil. 3 dates = 3 visites guidées par Philippe Berthommier. Programme des visites : samedi 3 juillet : Louis Leygue, à bâtons rompus, samedi 18 septembre : De la commande à l’œuvre et samedi 19 septembre : Louis Leygue, l’espace, la ligne, la lumière. Programme complet en fichier joint. Visites commentées au musée Louis Leygue. +33 2 54 89 44 50 Ouverture de l’atelier/musée Louis Leygue à Naveil. 3 dates = 3 visites guidées par Philippe Berthommier. Programme des visites : samedi 3 juillet : Louis Leygue, à bâtons rompus, samedi 18 septembre : De la commande à l’œuvre et samedi 19 septembre : Louis Leygue, l’espace, la ligne, la lumière. Programme complet en fichier joint. L. Guilbaud dernière mise à jour : 2021-06-22 par

