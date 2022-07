Ouverture de l’atelier des Carnavaliers Manthelan Manthelan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 17:00:00
Manthelan
Indre-et-Loire

Découverte de la préparation des chars 2023 dans l'atelier des Carnavaliers.

contact@carnavaldemanthelan.fr +33 6 85 73 80 57 https://www.carnavaldemanthelan.fr/A_propos.D.htm

