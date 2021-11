Moussac Ancienne école Moussac, Vienne Ouverture de l’atelier Ancienne école Moussac Catégories d’évènement: Moussac

Vienne

Ouverture de l'atelier

du vendredi 12 novembre au samedi 12 février 2022 à Ancienne école

Découverte de l’art brut au travers des peintures de Pascal Audin et dessins aux traits d’argent suivie d’une exposition de l’histoire de l’ours de 1902 à nos jours.

Entrée libre

Exposition de tableau et visite de la collection d’ours Ancienne école 20, rue de la font forêt 86150 Moussac Moussac Vienne

