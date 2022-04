Ouverture de l’activité planche à voile au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé, 16 avril 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Ouverture de l’activité planche à voile au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé

2022-04-16 – 2022-04-17

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé

L’Association Eole79 lance sa saison de voile le weekend du 16 et 17 avril 2022, activité de planche à voile, de l’Optimist et du Laser sur le Lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. En plus des équipements habituels, il sera aussi testé de nouveaux tels que les Wings! Contact : 06 95 49 65 56 / contacteole79@gmail.com

L’Association Eole79 lance sa saison de voile le weekend du 16 et 17 avril 2022, activité de planche à voile, de l’Optimist et du Laser sur le Lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. En plus des équipements habituels, il sera aussi testé de nouveaux tels que les Wings! Contact : 06 95 49 65 56 / contacteole79@gmail.com

+33 6 95 49 65 56

L’Association Eole79 lance sa saison de voile le weekend du 16 et 17 avril 2022, activité de planche à voile, de l’Optimist et du Laser sur le Lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. En plus des équipements habituels, il sera aussi testé de nouveaux tels que les Wings! Contact : 06 95 49 65 56 / contacteole79@gmail.com

OTAVT

Saint-Loup-Lamairé

dernière mise à jour : 2022-04-09 par CC Airvaudais Val du Thouet