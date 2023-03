Ouverture de la truite Monclar Monclar Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Monclar

Ouverture de la truite, 11 mars 2023, Monclar Monclar. Ouverture de la truite Lac du Magre Monclar Lot-et-Garonne

2023-03-11 06:30:00 – 2023-03-11 Monclar

Lot-et-Garonne Monclar +33 6 60 97 51 40 AAPPMA Fongrave Monclar ©AAPPMA Fongrave Monclar

Monclar

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Monclar Autres Lieu Monclar Adresse Lac du Magre Monclar Lot-et-Garonne Ville Monclar Monclar Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Monclar

Monclar Monclar Monclar Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monclar monclar/

Ouverture de la truite 2023-03-11 was last modified: by Ouverture de la truite Monclar 11 mars 2023 Lac du Magre Monclar Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Monclar

Monclar Monclar Lot-et-Garonne