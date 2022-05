Ouverture de la Tour Roland Lassigny Lassigny Catégories d’évènement: Lassigny

Ouverture de la Tour Roland
Lassigny, 22 mai 2022

La vie quotidienne des villageois du IXe au XIIIe siècle Les nombreuses présentes durant cette journée inoubliable vous ferons remonter le temps. Revivez également les aventures des audacieux chevaliers lors des différentes démonstrations et reconstitutions de combats. Visite guidée à 15h et tournoi à 16h

sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
+33 6 21 68 61 72
https://tour-roland.com/

