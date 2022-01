Ouverture de la Seiche dans ses nouveaux locaux Le marché de la Seiche, 3 mars 2022, Sevrier.

Ouverture de la Seiche dans ses nouveaux locaux

Le marché de la Seiche, le jeudi 3 mars à 12:00

Ouverture de la Seiche Sevrier —————————— Ouverture de [**la Seiche**](https://lemarchedelaseiche.fr/) dans ses nouveaux locaux à Sevrier près d’Annecy le jeudi 3 février dés 12h. Sur près de 1’000 m2 La seiche propose un vaste espace de coworking, un food court avec 200 places assises, un showroom et des loisirs. Restauration à l’emporter, cuisine du monde soignée et variée avec de nombreux stands. Moules frites, pâtes, glaces gaufres, crêpes, pop-corn et barbe à papas. Burger frites et hot-dog. Cuisine portugaise, italienne et mexicaine. Bar Irlandais, bar à bière et bar à vin avec espace lounge.

Entrée libre, parking gratuit

Ouverture de la Seiche dans ses nouveaux locaux à Sévrier

Le marché de la Seiche 35 route Piron, 74320 Sevrier Sevrier Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T23:30:00