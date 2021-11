Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Ouverture de la “Schubertiade” Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Catégories d’évènement: Dordogne

2021-11-20 18:00:00

Conférence de Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicologue et chef de chœur, auteur d'un livre sur Schubert. Sur réservation. 5€
+33 5 53 56 00 39

