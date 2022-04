Ouverture de la salle PC’s gamers Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 9 avril au samedi 25 juin à Médiathèque Maurice Genevoix

Venez vous affronter dans des parties endiablées en local et/ou en ligne sur des jeux comme League of Legends, Rocket League ou bien Team Fortress en vous inscrivant sur un des créneaux d’une heure de 14h30 à 16h30 tous les samedis après-midi ! À partir de 12 ans.

Sur inscription au 02 38 68 45 45

La médiathèque Maurice-Genevoix dispose désormais de 4 PC’s gamer dédiés aux jeux multijoueurs et qui serviront d’initiation à la scène e-sport. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T16:30:00;2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T16:30:00;2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:30:00;2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:30:00;2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00;2022-05-28T14:30:00 2022-05-28T16:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T16:30:00;2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T16:30:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:30:00

