Mairie de Maurs, le dimanche 19 septembre à 09:00

Découvrez en visite libre l’exposition permanente (donation Pierre Miquel) de pastels, dessins, huiles, aquarelles et lavis, qui évoquent les styles divers et les courants majeurs de l’art du XIXe siècle. Découvrez les œuvres de la donations Pierre Miquel. Mairie de Maurs 69 Tour de Ville 15600 Maurs Maurs Cantal

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

