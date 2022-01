OUVERTURE DE LA SAISON : SPECTACLE DE DANSE SOLENE WACHTER & CONCERT ELECTRO ACOUSTIQUE – BABIL SABIR Montgaillard, 18 février 2022, Montgaillard.

OUVERTURE DE LA SAISON : SPECTACLE DE DANSE SOLENE WACHTER & CONCERT ELECTRO ACOUSTIQUE – BABIL SABIR à la salle des fêtes MONTGAILLARD Montgaillard

2022-02-18 22:00:00 22:00:00 – 2022-02-18 à la salle des fêtes MONTGAILLARD

Montgaillard Hautes-Pyrénées Montgaillard

5 12 EUR DANSE :

Pour l’ouverture de notre saison 2022, Traverse vous invite à rencontrer la jeune danseuse et chorégraphe originaire des Hautes-Pyrénées pour son nouveau solo : « FOR YOU / NOT FOR YOU. »

Certains ne la connaisse peut-être pas encore mais elle vous laissera le choix :

Entre deux pistes de lectures différentes et simultanées, sa performance soulevant des rapports de dualité et d’identité vous sera tout droit destinés ….

Et si certaines informations n’étaient adressées qu’à une partie des personnes présent.e.s ?

Voudriez-vous en savoir plus ou est-ce qu’un ‘demi-discours » vous suffirait?

Un cadeau silencieux et résonnant qu’il vous appartiendra de découvrir avec nous.

CONCERT :

Traverse vous embarque dans la percutante aventure expérimentale de ce collectif labyrinthesque français.

Un bric-à-brac varié et impressionnant liant le rock, la musique Birmane et la poésie où les artistes déambulent et jonglent avec les accords, les cordes et les percussions.

Leurs générosités jouissives et burlesques s’étalent dans des allures performatives et spectaculaires qui résonneront avec ampleur dans vos âmes et vos cœurs.

Tarif soirée : 12€/ 7€ adhérents

5€ tarifs réduits (demandeurs d’emploi, étudiants, -18 ans et minima sociaux)

Gratuits pour les moins de 12 ans.

Inscriptions et réservations :

Office de Tourisme 05 62 95 50 71

Ou sur place avant la représentation.

Rendez-vous incontournable, le lancement de saison de Traverse se veut résolument festif et rassembleur. C’est cette année la danseuse Solène Wachter et le groupe Babil Sabir Cinq qui ouvriront le bal.

à la salle des fêtes MONTGAILLARD Montgaillard

