Ouverture de la saison Nature des Espaces naturels de la MEL Bois de la Chanterelle, 6 mars 2022, Verlinghem.

Ouverture de la saison Nature des Espaces naturels de la MEL

Bois de la Chanterelle, le dimanche 6 mars à 14:30

**La saison démarre en fanfare avec un après-midi festif gratuit et ouvert à tous au bois de la Chanterelle à Verlinghem. Ateliers, déambulations, visites, jeux…vous attendent. Et, comme vous êtes nombreux à vouloir connaître la programmation d’animations et de sorties dans les Espaces Naturels de la MEL pour cette saison 2022, vous découvrirez en avant-première notre brochure « L’agenda de l’explorateur ». Celle-ci répertorie nos 200 idées de sorties entre mars et novembre. La thématique « L’archipel des petits mondes » sera le fil conducteur de cette nouvelle saison.** En ce dimanche après-midi, vous serez accueilli à l’entrée du bois par l’échassier de la compagnie Histoires de fête qui vous invitera à découvrir les différentes animations proposées : * Un atelier _On recycle !_ pour laisser parler votre imagination et réaliser des fleurs les plus folles ! avec le Jardin des Bennes. * Un spectacle détonnant intitulé _Youplaboum Orchestra_ par la compagnie Pas de Traverses Tous droits échappés d’un dessin animé, voilà les personnages sur-vitaminés de Youplaboum Orchestra ! De la musique, de la complicité, mais surtout beaucoup de bonne humeur pour des moments de légèreté pleins de couleurs et de musique Vous allez sourire, rire, rêver, danser, vous émouvoir grâce à ce bout d’enfance qui débarque au coin de votre rue… Une déambulation pleine de vie, emmenée par des musiciens/comédiens espiègles, entre percussion batucada et musique de dessins animés (chant, accordéon, basse, clarinette, violon). Un véritable moment de partage et d’interactivité, pour tous et en toutes circonstances. * Des contes avec Thierry Moral de la compagnie In Illo Tempore Les contes, légendes, mythes et récits ne sont pas réservés qu’aux enfants. Vous goûterez à une parole vivante, en musique et en mouvement vous faisant voyager aux 4 coins du monde. Un conte de tradition orale par continent. Les occasions de participer seront nombreuses. Les contes circulent depuis des dizaines, des centaines, des milliers d’années sans visa et sans papier, mais respectent toujours la même règle : le conteur dit CRIC, le public dit CRAC, trois fois de suite et… l’histoire peut commencer ! * Les animateurs nature de la MEL seront également de la partie et viendront compléter le programme : des ateliers (initiation au dessin naturaliste, indices de présence des animaux dans la nature…), des jeux et des balades pour découvrir les riches naturalistes du bois (premières fleurs, reconnaissance des arbres, chants des oiseaux…) **Une matinée réservée aux 95 communes de la MEL.** En « off » des festivités, cette rencontre sera l’occasion de faire une présentation des compétences et des missions de la MEL en matière de nature et d’environnement. Plusieurs thématiques, dossiers et actions menés en vue de la protection de la biodiversité seront partagés avec les élus et techniciens communaux : l’Atlas de la Biodiversité Communale, les suivis naturalistes, le plan boisement, les projets « Espaces de Biodiversité », l’offre d’animation « La nature à 2 pas de l’école »… **Accès au village d’animations par l’allée du Tournebride – Stationnement conseillé sur les parkings à proximité de l’église et de la mairie.** **PROTOCOLE SANITAIRE** Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur mais exigé, en cas d’entrée ou de passage dans les locaux. La distanciation de 2 m entre les participants est recommandée. Désinfection des mains au gel hydro alcoolique ou le lavage des mains à l’eau et au savon avant et après tout contact (objet, surfaces,…)

Gratuit, sans inscription

Lancement de la saison Nature des Espaces Naturels de la MEL autour de la thématique « L’archipel des petits mondes » qui sera le fil conducteur de cette saison.

Bois de la Chanterelle Allée du Tournebride, Verlinghem Verlinghem Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T18:00:00