Ouverture de la saison Euskal Herriko kolorea Ispoure, 24 octobre 2021, Ispoure.

Ouverture de la saison Euskal Herriko kolorea 2021-10-24 17:00:00 – 2021-10-24

Ispoure Pyrénées-Atlantiques Ispoure

10 15 EUR Par l’Orchestre Symphonique du Pays Basque. Direction : Jean François Rivest. Soliste violon : Guillaume Latour.

Pour la première fois depuis sa création, l’Orchestre Symphonique du Pays Basque ouvrira sa saison musicale sur le territoire du Pays Basque avec trois concerts à Bayonne, Mauléon et Ispoure. A cette occasion, nous avons souhaité composer un programme symphonique mettant les influences basques à l’honneur. Nous affirmons ainsi notre engagement artistique sur tout le territoire et notre volonté de faire entendre au public les belles couleurs symphoniques de leur orchestre.N os choix musicaux offriront aux spectateurs un large éventail des couleurs de la musique basque à travers les siècles. Ce voyage qui mêlera musique populaire et musique savante donnera à entendre des œuvres éclectiques de grands compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

