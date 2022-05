Ouverture de la saison estivale du centre aquatique! Fellering Fellering Catégories d’évènement: Fellering

Haut-Rhin

Ouverture de la saison estivale du centre aquatique! Fellering, 25 juin 2022, Fellering. Ouverture de la saison estivale du centre aquatique! Fellering

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 18:00:00

Fellering Haut-Rhin Fellering EUR Au centre aquatique de Wesserling, profitez des plaisirs de l’eau avec une magnifique vue sur les montagnes. Que vous souhaitez pratiquer une activité sportive ou vous détendre en famille, le centre aquatique répond à toutes vos envies. Pendant la période estivale du 25/06 au 31/08, le centre aquatique vous propose de nombreux services complémentaires : un bassin extérieur, deux toboggans de 70 mètres, une fosse à plongeons, une cafétéria et 1,5 hectares de pelouse avec des emplacements ombragés, un terrain de volley-ball, des balançoires, un tourniquet… Profitez des plaisirs de l’eau avec une magnifique vue sur les montagnes. Pendant la période estivale, du 25/06 au 31/08 le centre aquatique vous propose de nombreux services: un bassin extérieur, deux toboggans de 70 mètres, une fosse à plongeons, une cafétéria et 1,5 hectares de pelouse avec des emplacements ombragés, un terrain de volley-ball, des balançoires, un tourniquet… Au centre aquatique de Wesserling, profitez des plaisirs de l’eau avec une magnifique vue sur les montagnes. Que vous souhaitez pratiquer une activité sportive ou vous détendre en famille, le centre aquatique répond à toutes vos envies. Pendant la période estivale du 25/06 au 31/08, le centre aquatique vous propose de nombreux services complémentaires : un bassin extérieur, deux toboggans de 70 mètres, une fosse à plongeons, une cafétéria et 1,5 hectares de pelouse avec des emplacements ombragés, un terrain de volley-ball, des balançoires, un tourniquet… Fellering

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Fellering, Haut-Rhin Autres Lieu Fellering Adresse Ville Fellering lieuville Fellering Departement Haut-Rhin

Fellering Fellering Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fellering/

Ouverture de la saison estivale du centre aquatique! Fellering 2022-06-25 was last modified: by Ouverture de la saison estivale du centre aquatique! Fellering Fellering 25 juin 2022 Fellering Haut-Rhin

Fellering Haut-Rhin