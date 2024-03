Ouverture de la saison du P’tit Marché de Bourgvilain Place de l’église Bourgvilain, jeudi 4 avril 2024.

C’est la reprise du p’tit marché de Bourgvilain !

Retrouvons nous à partir de 17h, place de l’église, avec tous les producteurs et les Amis du Marché, accompagnés par La Signoule, orgue de Barbarie et chansons françaises.

« Chez Lolo » proposera frites et hot dog, buvette conviviale des Amis du Marché. .

Place de l’église Bourg

Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marche.bourgvilain@orange.fr

