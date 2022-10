Ouverture de la Saison d’hiver à la Cloche Lignac Lignac Catégories d’évènement: Indre

Ouverture de la Saison d'hiver à la Cloche Lignac, 22 octobre 2022

Indre Lignac À 15h30, découvrez les Mécanographes vous feront découvrir de curieuses machines dessinant sans intelligence artificielle. À 17h, on vous présentera la dizaine de concerts et spectacles à découvrir les vendredi d’hiver, au coin du feu. À 18h15, assistez à de la poésie d’objets virevoltants avec les Yeux Fermés et pour finir, à 20h15, concert de Façon jutu, rengaine-roule et groove du monde.

Goûter des enfants, buvette et restauration (couscous du potager végé ou carné). La Coche vous invite à l’ouverture de la saison d’hiver ! asso.coudacouda@gmail.com Coudacouda

