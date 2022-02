Ouverture de la saison de cyclotourisme 2022 Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Deux parcours de 50 et 75 kms seront proposés aux cyclotouristes, ainsi qu'une randonnée sur la commune pour les marcheurs. Repas convivial.

2022-03-13T07:00:00 2022-03-13T20:00:00

