Théâtre Paul Scarron, le lundi 20 septembre à 19:30

Avec la complicité des artistes invités, nous ferons la lumière sur leurs créations. Mais avant toute chose, afin de se retrouver autour de ce qui nous rassemble, nous nous laisserons attraper par les notes de Arnaud Edel et la voix de Marie Dissais, pour “Entre vos mains” de Toni Morrison… Rejoignez-nous lundi 20 septembre, pour la soirée d’ouverture.

Gratuit sur réservation (Pass sanitaire exigé)

Nous allons vous raconter notre saison d’automne. Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans Sarthe

2021-09-20T19:30:00 2021-09-20T21:00:00

