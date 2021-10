Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Ouverture de la saison culturelle des Tourelles Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Ouverture de la saison culturelle des Tourelles 2021-10-09 Les tourelles 25 Rue Édouard de Pontet

Pauillac Gironde Pour l’ouverture de sa saison culturelle, les tourelles vous proposent leur programme :

15h00 : “Espace Savoir Faire” pour découvrir et essayer des ateliers créatifs, culinaires, photos, poterie,…

de 15h00 à 20h00 : “La cuisine des plantes sauvages et des fleurs” avec Martine Thomas, créatrice culinaire

18h00 : “inauguration du café associatif”

18h30 : “tout en hauteur”, spectacle d’échassiers costumés

19h00 : “La vie en couleurs” , défilé de mode éco-responsable

