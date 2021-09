Vorey Vorey Haute-Loire, Vorey Ouverture de la saison culturelle : Concert Les Cousins – jazz manouche Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Ouverture de la saison culturelle : Concert Les Cousins – jazz manouche Vorey, 25 septembre 2021, Vorey. Ouverture de la saison culturelle : Concert Les Cousins – jazz manouche 2021-09-25 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-25

Vorey Haute-Loire L’association La Barque ouvre le bal pour présenter le programme de l’automne de l’Embarcadère. Dans une ambiance conviviale, nous vous invitons à une soirée festive avec une performance dansée puis un concert de jazz manouche du groupe Les cousins. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Ville Vorey lieuville 45.1856#3.90837