Ouverture de la saison culturelle Bellerivoise 2021-09-25 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-25 Espace Monzière 122 rue du Léry

Bellerive-sur-Allier Allier

Bellerive-sur-Allier Allier La saison culturelle bellerivoise 2021/2022 se dévoile

Venez assister à la présentation officielle des rendez-vous de la nouvelle saison culturelle lors d’une soirée de spectacles !

Pass sanitaire obligatoire culture@ville-bellerive.com +33 4 70 58 87 00

