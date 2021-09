Ouverture de la saison culturelle à Bretoncelles – Cinéma Bretoncelles, 18 septembre 2021, Bretoncelles.

Ouverture de la saison culturelle à Bretoncelles – Cinéma 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18 Salle des fêtes 1 Rue Roger Calbris

Bretoncelles Orne Bretoncelles

C’est avec grand plaisir que nous relançons la saison culturelle de Bretoncelles à partir du 18 Septembre. Grâce au partenariat avec la Ligue de l’Enseignement Normandie, nous devenons lieu d’accueil de cinéma itinérant et nous avons maintenant la chance de programmer des films à l’affiche. Ainsi, avec une séance à 17h00 pour le jeune public, et une à 20h30 pour tout public, tous les membres de la famille auront la chance de découvrir les dernières sorties cinéma. Par conséquent, vous connaitrez la programmation de chaque séance au fur et à mesure de l’année, grâce notamment à la page Facebook de Bretoncelles. Pour les spectacles, nous aurons le bonheur de recevoir 4 spectacles sur la saison.

Pratique : à la salle des fêtes

– 17 heures séance de cinéma à destination du jeune public : Baby Boss 2

– 19h30 : bar et animation

– 20h30 séance tout public : OSS 117.

Une organisation de la commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem Théâtre.

+33 2 37 37 23 27 https://www.facebook.com/bretoncelles/

