Ouverture de la saison au Musée de la céramique – Centre de création Ger, 2 avril 2022, Ger.

Ouverture de la saison au Musée de la céramique – Centre de création Ger

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Ger Manche Ger

Le musée ouvre sa saison avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, les 2 et 3 avril 2022. C’est l’occasion de présenter au public la toute nouvelle occupante de l’atelier pépinière, Laure Reculé, qui restera dans les locaux durant 23 mois. Elle accueillera le public dans son atelier, et l’équipe du musée fera visiter les ateliers de modelage, tournage et d’émaillage de la partie “centre de création” du musée.

Une toute nouvelle installation sera présentée au public : un jeu de l’oie géant réalisé par l’association Terres d’échange avec des cases de toutes les couleurs et des pions en céramique. Les salles d’expositions permanentes seront également ouvertes gratuitement au public.

Enfin, pour la troisième année, l’exposition temporaire “Embouteillage” sera en place, rassemblant des créations de près de 60 céramistes amateurs et professionnels venus de toute la France (et deux de l’étranger) sur le thème de la bouteille traditionnelle de Ger. Une première partie dans l’exposition intitulée « biographie d’une bouteille de Ger » s’est inspirée de l’article « Itinéraire biographique d’une bouteille de cidre » de Thierry Bonnot, paru dans la revue L’Homme – revue française d’anthropologie aux Editions de l’EHESS, en 2004. Elle rappelle que les ouvriers des ateliers de potiers de Ger ont dû, du XIVè au début du XXè siècle, respecter sa forme traditionnelle, évidemment utilitaire et produite en très grand nombre pour le transport et la conservation du cidre. Ici est présentée l’histoire imaginée d’une bouteille fabriquée à Ger au milieu du XIXe siècle et dont la fonction et le statut social de cette bouteille changent radicalement au cours des décennies, tout comme ses bouteilles sœurs.

gildas.le.guen@manche.fr +33 2 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/musee-ceramique-N.aspx

Ger

