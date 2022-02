Ouverture de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin » de Saint-Denis-du-Payré Saint-Denis-du-Payré Catégories d’évènement: Saint-Denis-du-Payré

La réserve naturelle, équipée d’un des plus beaux observatoires de France (couvert, 18 longues-vues) sera exceptionnellement ouverte gratuitement par la LPO Vendée à l’occasion de la Fête de la Nature.

Gratuit

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00

