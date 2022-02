Ouverture de la pêche Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Un lâcher de 70 kg de truites sera effectué le vendredi 11 mars en vue de l'ouverture de la pêche le lendemain. Cartes en vente autour de l'étang lors du passage du garde. Cartes a l'année 70€/Cartes a la journée 10€/Cartes le samedi du lâcher 15€

