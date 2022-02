Ouverture de la Pêche Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Ouverture de la Pêche Tence, 12 mars 2022, Tence.

2022-03-12 – 2022-03-12

Tence Haute-Loire EUR Enfin l’ouverture de la truite !!

Rendez-vous sur le Lignon et les ruisseaux.

Rendez-vous au plan d’eau de Bathelane , samedi et dimanche de 8h à 12h et 14h à 19h. Tripes et vin chaud. +33 6 67 82 42 46 http://aappma-tence-montfaucon.wifeo.com/ Tence

