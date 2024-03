Ouverture de la pêche Route de l’Étang Sainte-Foy, samedi 23 mars 2024.

Ouverture de la pêche Route de l’Étang Sainte-Foy Landes

Le foyer rural de Ste Foy fête l’ouverture de la pêche !

Le 23 Mars c’est le Grand Jour de l’ouverture de la pêche, cannes à l’eau au lever du jour et rando pédestre dès 9h pour 8 km à la découverte des étangs landais (2€).

A midi, poissons dans la bourriche, direction le repas de l’Ouverture avec au menu Tourin, Entrecôte et (ou) Tête de veau, Fromage, Dessert, Café et vin compris.

N’oubliez pas de réserver votre repas avant le 17 Mars et préparez-vous à passer une excellente journée nature à Sainte Foy. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 07:00:00

fin : 2024-03-23

Route de l’Étang Etang de Ste Foy

Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

