OUVERTURE DE LA PECHE Samedi 13 mars Lâcher de truites au lac de Picayne pour l’ouverture de la truite , ce lâcher est gratuit 50 kg de truites seront déversés . L’après midi école de pêche pour les enfants dès 14h , les enfants auront un nouveau animateur de pêche ( Fred ). Carte de pêche obligatoire 2021. ( distanciation sociale à respecter et port du masque si les distances ne sont pas respectées ) Venez nombreux !! au lac de Picayne à Cazères pour l’ouverture de la truite lac de Picaïne Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T07:00:00 2021-03-13T17:30:00

