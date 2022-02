Ouverture de la pêche Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Charencey Orne Charencey Un lâcher de truites et saumon de fontaine sera effectué en vue de l’ouverture de la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde. Cartes a l’année 62€ (femme 52€)/Cartes a la journée 8€/Cartes le samedi du lâcher 10€ Un lâcher de truites et saumon de fontaine sera effectué en vue de l’ouverture de la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde. Cartes a l’année 62€ (femme 52€)/Cartes a la journée 8€/Cartes le samedi du lâcher 10€ +33 2 33 73 83 25 Un lâcher de truites et saumon de fontaine sera effectué en vue de l’ouverture de la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde. Cartes a l’année 62€ (femme 52€)/Cartes a la journée 8€/Cartes le samedi du lâcher 10€ SAINT MAURICE LES CHARENCEY Plan d’eaub communal Charencey

