Ouverture de la pêche à Marchainville Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Ouverture de la pêche à Marchainville Longny les Villages, 2 avril 2022, Longny les Villages. Ouverture de la pêche à Marchainville MARCHAINVILLE Etang communal Longny les Villages

2022-04-02 07:00:00 07:00:00 – 2022-04-02 MARCHAINVILLE Etang communal

Longny les Villages Orne Longny les Villages La Société de pêche de Marchainville procèdera à un lâcher vue de l’ouverture de la pêche le 2 avril Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde. Cartes à l’année 70€/Cartes à la journée 7€ par adulte et 3,50€ par enfant À partir de 7h, étang communal à la sortie du village, en direction de la Ferté-Vidame. La Société de pêche de Marchainville procèdera à un lâcher vue de l’ouverture de la pêche le 2 avril Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde. Cartes à l’année 70€/Cartes à la journée 7€ par adulte et 3,50€ par enfant À partir… +33 2 33 73 66 23 La Société de pêche de Marchainville procèdera à un lâcher vue de l’ouverture de la pêche le 2 avril Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde. Cartes à l’année 70€/Cartes à la journée 7€ par adulte et 3,50€ par enfant À partir de 7h, étang communal à la sortie du village, en direction de la Ferté-Vidame. MARCHAINVILLE Etang communal Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse MARCHAINVILLE Etang communal Ville Longny les Villages lieuville MARCHAINVILLE Etang communal Longny les Villages Departement Orne

Longny les Villages Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/

Ouverture de la pêche à Marchainville Longny les Villages 2022-04-02 was last modified: by Ouverture de la pêche à Marchainville Longny les Villages Longny les Villages 2 avril 2022 Longny-les-Villages Orne

Longny les Villages Orne