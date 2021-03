Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines, 13 mars 2021-13 mars 2021, Tourouvre au Perche. Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines 2021-03-13 07:00:00 07:00:00 – 2021-03-13 TOUROUVRE Etang des Fontaines

Tourouvre au Perche Orne La société de pêche de Randonnai vous invite à l’ouverture de la pêche à l’Etang des Fontaines de Tourouvre La veille de l’ouverture, un lâcher de 80 kg de truites aura lieu.

Lieu Tourouvre au Perche Adresse TOUROUVRE Etang des Fontaines Ville Tourouvre au Perche