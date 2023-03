Ouverture de la pêche à la truite Pont-Salomon Pont-Salomon Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Pont-Salomon

Ouverture de la pêche à la truite, 11 mars 2023, Pont-Salomon

2023-03-11 – 2023-03-11 Pont-Salomon

Haute-Loire Pont-Salomon EUR 10 10 Les Amis de la Semène fêtent l’ouverture de la pêche à la truite autour d’une soupe aux choux à partir de 8h00 à la Maison pour Tous au stade ( à déguster sur place ou à emporter) aappma.pont.salomon@pechehauteloire.fr Pont-Salomon

Lieu Pont-Salomon Adresse Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire

