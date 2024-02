Ouverture de la Pêche à la Truite Lachapelle-Auzac, samedi 9 mars 2024.

Ouverture de la Pêche à la Truite Lachapelle-Auzac Lot

Le gouffre du Blagour, à Lachapelle Auzac, propose pour l’ouverture de la truite une matinée amicale !

A cette occasion nous organiserons une matinée au Blagour le samedi 9 et dimanche 10 mars 2024.

Au programme, pêche à la truite à partir de 7h heures et casse-croûte à 9h

Tarif € 30,- la matinée (pêche et casse-croûte inclus).

Pour la pêche à la truite nous sommes ouverts uniquement pour la pêche dans le ruisseau et le gouffre. La pêche au poids dans l’étang restera fermée jusqu’au lundi 1 avril 2024.

Les horaires de la pêche

Lundi au samedi de 8h. à 12h. et de 14h. à 18h. Dimanche fermé.

Prix de la ½ journée pêche à la truite dans le ruisseau et gouffre est de € 15,- 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 07:00:00

fin : 2024-03-10

Pisciculture du Blagour

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie info@gouffredublagour.com

L’événement Ouverture de la Pêche à la Truite Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Vallée de la Dordogne