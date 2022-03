Ouverture de la Pêche à la Truite Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac Catégories d’évènement: Lachapelle-Auzac

Lachapelle-Auzac Lot Lachapelle-Auzac 24 EUR 24 Au programme, pêche à la truite au lever du soleil et casse-croûte à 9.00 heures.

Tarif : 24 €, la matinée (pêche et casse-croûte inclus).

Pour le casse-croûte, pass sanitaire obligatoire ! Pour la pêche à la truite nous sommes ouverts uniquement pour la pêche dans le ruisseau et le gouffre. La pêche au poids dans l’étang restera fermée jusqu’au 21 mars 2022. Le gouffre du Blagour, à Lachapelle Auzac, propose pour son ouverture pour taquiner la truite .

L’ouverture est cette année le deuxième week-end de mars, donc le 12 mars ! A cette occasion nous une matinée amicale sera organisée au Blagour les samedi 12 et dimanche 13 mars 2022.

Lachapelle-Auzac

