le samedi 13 mars à 06:43

La Gaule Martraise vous invite à l’ouverture de la pêche à la truite au lac de Saint-Vidian le samedi 13 mars à partir de 6h43. Vous pouvez vous procurer votre carte de pêche sur place le jour-même (la Gaule Martraise fera une permanence pour vous délivrer la carte) ou sur le site de la Fédération de pêche 31 : [http://www.fede-peche31.com/](http://www.fede-peche31.com/)

ou au Bricomarché de Palaminy.

Gratuit (hors carte de pêche)

2021-03-13T06:43:00 2021-03-13T17:30:00

