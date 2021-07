Metz La Maison des Têtes Metz, Moselle Ouverture de la maison d’un riche orfèvre messin de la fin du Moyen Âge La Maison des Têtes Metz Catégories d’évènement: Metz

Visitez librement cette maison bourgeoise, de la fin de la période médiévale, à la forme gothique et au décor symbolique de la Renaissance, et découvrez les cinq bustes présents sur la façade. La Maison des Têtes 51 En Fournirue, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

