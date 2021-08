Oloron-Sainte-Marie Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Ouverture de la Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

### L’association Trait d’Union vous propose de découvrir la Maison du patrimoine et sa dernière exposition temporaire « Les habits sacerdotaux, dit de François 1er, du Trésor de la cathédrale ». Issues des archives de Pierre-Louis Giannerini, Jean Pardies et Claude Roux, une trentaine de photographies pour voir, revoir et apprécier les détails de cet ensemble malheureusement disparu en 2019.

Gratuit. Entrée libre.

Maison du Patrimoine 52 Rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

