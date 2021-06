Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Finistère, Lampaul-Guimiliau Ouverture de la Maison du Patrimoine Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau

Ouverture de la Maison du Patrimoine Lampaul-Guimiliau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Lampaul-Guimiliau. Ouverture de la Maison du Patrimoine 2021-07-04 – 2021-07-04 Place de l’Église Maison du Patrimoine

Lampaul-Guimiliau Finistère La Maison du Patrimoine ouvre ses portes sur son exposition sur les costumes bretons. Conférence dansée proposée par les Danserien Lann Tivizio, le cercle celtique de Landivisiau.

Explication sur l’exposition Liviou.

Lieu Lampaul-Guimiliau Adresse Place de l'Église Maison du Patrimoine Ville Lampaul-Guimiliau