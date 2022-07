Ouverture de la Maison du Carnaval – Café Branger

2022-09-17 – 2022-09-17 Venez découvrir ce lieu magnifique, un témoignage précieux du passé. Ce café est l'oeuvre d'Augustin Branger, menuisier de son état dit « Pipelet » et de son ami Théodore Fontaine dit « Cocodache » peintre local d'un certain talent, qui ont créé le célèbre Carnaval de Manthelan. veronique.dechene@gmail.com +33 6 82 78 66 70

