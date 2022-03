OUVERTURE DE LA MAISON DE LA RANDONNÉE Le Val-d’Ajol, 2 avril 2022, Le Val-d'Ajol.

2022-04-02 08:30:00 – 2022-04-03 18:00:00

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol

Pensez à réserver vos places !

Le bureau de l’Office de Tourisme Remiremont-Plombières installé au Val-d’Ajol depuis 1993 déménage et devient en plus la « Maison de la Randonnée » dans l’objectif de valoriser le territoire et d’accueillir ses visiteurs au sein d’un espace spécialement dédié à la nature et ses activités.

Le territoire des Vosges Secrètes compte plus de 500 kilomètres de sentiers de randonnées pédestres et plus de 200 kilomètres d’itinéraires vélo et VTT… sans oublier des pistes de ski de fond et raquettes… Tous ces chemins se déclinent sur des parcours balisés et entretenus, qui attirent de nombreux touristes sur la destination tout au long de l’année.

Ce nouvel espace consacré aux sports de pleine nature diffusera toutes les informations touristiques de la destination, des bons plans, des idées de sorties pour découvrir des paysages insolites et préservés du territoire, des conseils avisés pour organiser des demi-journées, journées ou séjours spécialement dédiés à la nature. L’espace boutique proposera des topoguides, livres, cartes IGN et cartes de pêche, sans oublier des souvenirs et une multitude d’articles de randonnée pour toute la famille.

Alors rendez-vous le week-end des 2 et 3 avril à la Maison de la randonnée pour son ouverture officielle de 8h30 à 18h en continu.

Durant ces 2 journées de festivités, l’Office de Tourisme a préparé un programme riche en animations ; rencontres autour de la randonnée, la forêt, la pêche, les milieux naturels mais également le patrimoine, la cartographie, l’environnement, la faune et la flore.

Ces animations ont été préparées en partenariat avec les associations locales : le Club Vosgien, Rando découverte du pays d’Hérival, l’association de pêche du Val-d’Ajol, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le Pays du Chalot, l’harmonie du Val-d’Ajol, Vallée d’art et patrimoine, le Jardinage entomologique et la Vigotte lab.

remiremont@otrp.fr +33 3 29 62 23 70

Le Val-d’Ajol

