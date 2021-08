Bourges Bourges Bourges, Cher Ouverture de la Maison de la Culture : 1 mois de festivités Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Ouverture de la Maison de la Culture : 1 mois de festivités Bourges, 12 septembre 2021, Bourges. Ouverture de la Maison de la Culture : 1 mois de festivités 2021-09-12 – 2021-09-30

Bourges Cher Cirque, fanfare bal, théâtre, cinéma, marionnette, musique, chant, expositions, déambulations et bien d'autres surprises tout au long du mois pour l'ouverture de la nouvelle maison de la Culture Un mois de festivités pour l'ouverture de la maison de la Culture +33 2 48 70 91 04 http://mcbourges.com/

