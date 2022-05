Ouverture de La Galerie Dior La Galerie Dior, 14 mai 2022 20:00, Paris.

Nuit des musées Ouverture de La Galerie Dior La Galerie Dior Samedi 14 mai, 20h00 Réservation en ligne recommandée

Pour sa première participation à la Nuit européennes des musées, La Galerie Dior ouvre gratuitement ses portes.

Découvrez le nouveau lieu incontournable de la mode à Paris !

La Galerie Dior témoigne de l’audace visionnaire de Christian Dior et de ses six successeurs, en dévoilant des modèles, des croquis originaux et des documents d’archives, mais aussi des accessoires et des pièces d’exception, pour la plupart exposés pour la première fois.

http://galeriedior.com

Recommended online booking Saturday 14 May, 20:00

Through a unique scenographic narrative, Dior Gallery testifies to the visionary audacity of Christian Dior and his six successors, by unveiling models, original sketches and archival documents, but also accessories and exceptional pieces, for the most part exposed for the first time.

¡Descubra el nuevo lugar imprescindible de la moda en París!

La Galerie Dior testimonia la audacia visionaria de Christian Dior y de sus seis sucesores, desvelando modelos, bocetos originales y documentos de archivo, pero también accesorios y piezas de excepción, en su mayoría expuestos por primera vez.

Reserva en línea recomendada Sábado 14 mayo, 20:00

11 bis rue François Ier 75008 Paris 75008 Paris Île-de-France