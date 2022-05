Ouverture de La Galerie Dior La Galerie Dior Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez le nouveau lieu incontournable de la mode à Paris ! La Galerie Dior témoigne de l’audace visionnaire de Christian Dior et de ses six successeurs, en dévoilant des modèles, des croquis originaux et des documents d’archives, mais aussi des accessoires et des pièces d’exception, pour la plupart exposés pour la première fois.

Réservation en ligne obligatoire

Pour sa première participation à la Nuit européennes des musées, La Galerie Dior ouvre gratuitement ses portes. La Galerie Dior 11 bis rue François Ier 75008 Paris

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

