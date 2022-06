Ouverture de la Fête à Leo en Cubzaguais ! Saint-Gervais, 11 juin 2022, Saint-Gervais.

Ouverture de la Fête à Leo en Cubzaguais ! Saint-Gervais

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Gervais 33240 Saint-Gervais

EUR A partir de 9h : rendez-vous parking du parc et de la mairie de Saint-Gervais.

9h30 : visite de l’église de Saint-Gervais.

10h00 : départ de la promenade patrimoine vers St Laurent d’Arce. Aperçus et commentaires sur divers lieux patrimoniaux.

11h30 : visite commentée de l’église de Saint-Laurent d’Arce.

12h : apéritif dégustation de vins devant la salle des fêtes. Pique-nique tiré du sac dans le parc.

14h : conférence de Brigitte Lescarret, Les décors ornementaux des églises romanes de la Haute-Gironde et du Cubzaguais (Salle des fêtes de St Laurent d’Arce).

15h30 : départ pour St Gervais. Route des moulins à vent, aperçu sur le château du Mas, rafraîchissement au château des Arras.

17h30 : église de St Gervais. Présentation du programme de la 21e Fête à Leo.

Clôture de la journée en musique baroque avec le Duo Les Tourbillons, récital mandoline et flûte.

+33 6 07 11 86 92

Editions Entre Deux Mers

Saint-Gervais

