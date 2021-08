Champs-sur-Marne Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Ouverture de la ferme Briarde du château Domaine national de Champs – Château et parc Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Ouverture de la ferme Briarde du château —————————————- Habituellement inaccessible, découvrez l'une des dernières fermes Briarde de Seine et Marne, les fonctions du pigeonnier, de la glacière, des bains de chevaux, de la fromagerie d'affinage n'auront plus aucun secret pour vous ! La fromagerie d'affinage est en visite guidée (port du masque obligatoire à partir de 11 ans) Habituellement inaccessible, découvrez l'une des dernières fermes Briarde de Seine et Marne ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Dates: 2021-09-18 à 2021-09-19
Lieu: Domaine national de Champs - Château et parc
Adresse: 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
Ville: Champs-sur-Marne