Ouverture de la Ferme Au Pied des Séchères Larajasse, 23 octobre 2021, Larajasse. Ouverture de la Ferme Au Pied des Séchères 2021-10-23 – 2021-10-23 Ferme de découverte au pied des Séchères 2370, chemin des pistes

Larajasse Rhône Larajasse EUR 5 5 Ferme laitière des Monts du Lyonnais : découverte de la salle de traite, du poulailler…Ensemble nous devinons l’alimentation des vaches puis allons nourrir et caresser les veaux, chèvres, lapins… Label Bienvenue à la Ferme. Sur réservation uniquement. jeanluc.bouteille@orange.fr https://ferme-decouverte.wixsite.com/visite-larajasse dernière mise à jour : 2021-10-21 par

